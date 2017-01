article

LELYSTAD - Een automobilist is donderdagavond op een geparkeerde oplegger gebotst op de Pascallaan in Lelystad. De automobilist raakte daarbij gewond. Hij wordt in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen.

Auto botst op oplegger in Lelystad

