LELYSTAD - Er is een woningoverval gepleegd maandagavond in de wijk Tjalk in Lelystad. Twee personen zijn er vandoor gegaan en de politie Flevoland is een zoekactie gestart.

Daders van woningoverval in Lelystad voortvluchtig

