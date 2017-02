De Windroos zet verwarming graadje lager

LELYSTAD - De kinderen en leerkrachten van OBS De Windroos hebben vrijdag vol enthousiasme meegedaan aan de Warmetruiendag. Dat deden zij door de verwarming op stand één te zetten en met een dikke trui aan naar school te komen.

Wethouder Elly van Wageningen kwam – zelf ook met een warm wollen vest aan – een kijkje nemen en werd door de kinderen verrast door presentaties over duurzaamheid. Zo vertelden kinderen hoe je duurzamer kunt leven door korter te douchen of in plaats van de verwarming hoger te zetten een extra warme trui aan te doen. Kinderen van groep 6 en 7 voerden een dans op het liedje ‘De klimaat top 10’ van Kinderen Voor Kinderen op.

Duurzaamheid

''Jullie hebben mij veel waardevolle tips gegeven over duurzaamheid, zo heb ik vandaag geleerd dat je beter een warme pyjama aan kan trekken of een dansje kan doen dan de verwarming hoger zetten, dat vier minuten douchen meestal al genoeg is en je beter op de fiets kan gaan dan met de auto”, zei Van Wageningen.

Warmetruiendag bestaat sinds 2006 en is een jaarlijkse campagne rond klimaatverandering. Elk jaar doen weer honderden scholen uit heel Nederland mee door op de dag zelf acties te doen zoals een lekkere warme trui aan en de thermostaat lager zetten, maar ook door structureel energie te besparen. De campagne beoogt mensen bewust te maken van de gevolgen van de opwarming van de aarde en om mensen en organisaties te laten ervaren hoe simpel het is om energie te besparen, hoeveel het oplevert en om mensen te stimuleren om hun energiegebruik eens onder de loep te nemen.