Explosieve stijging aantal doorverwijzingen voor maagverkleining

LELYSTAD - Het aantal mensen in Oost-Nederland dat doorverwezen wordt om een maagverkleining te krijgen stijgt explosief.

Wachtlijst

Waar in 2013 76 patiënten uit het oosten een maagverkleining namen in MC Zuiderzee - het ziekenhuis in Lelystad dat de operatie uitvoert voor Oost-Nederland - zijn dat er in 2016 400 geweest.

Meer lukt ook niet; er is een wachtlijst. Vorig jaar wilden 700 mensen een maagverkleining in Lelystad.

Chirurg Ruben Schouten (39) krijgt patiënten doorverwezen vanuit de ziekenhuizen in Zwolle, Meppel, Deventer, Hardenberg, Zutphen, Apeldoorn en Harderwijk.

Laatste redmiddel

De operatie wordt gezien als laatste redmiddel voor patiënten die zo zwaar zijn dat het levensbedreigend is.