Geld Marker Wadden is toch binnen

LELYSTAD - Het geld voor de aanleg van de Marker Wadden is tóch binnen. Dat meldt projectdirecteur Roel Posthoorn van Natuurmonumenten.

Hij komt daarmee terug op de woorden van boswachter André Donker, die vrijdag tegen De Stentor zei dat er nog zo'n 7 van de 75 miljoen euro nodig is. ,,We hielden nog even een slag om de arm omdat het geld is toegezegd, maar de handtekeningen nog niet zijn gezet. Maar ik kan nu wel zeggen dat het budget rond is.''

Eilanden

De Marker Wadden, een natuurherstelproject voor het Markermeer, is een archipel van vijf eilanden. Het eerste eiland is nagenoeg klaar. In maart begint de aanleg van het tweede eiland, kondigt Posthoorn aan. ,,Voor het tweede, derde en vierde eiland zijn afspraken gemaakt tussen Rijk, provincies en private partijen. Met de bijdrage van de Postcode Loterij, die Natuurmonumenten donderdag verraste met een cheque van 6,9 miljoen euro, kan het vijfde eiland worden aangelegd, aldus Posthoorn. Natuurmonumenten kijkt zelfs al verder, zegt hij, naar een tweede archipel. ,,Die zal waarschijnlijk meer richting Enkhuizen komen.''