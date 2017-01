article

LELYSTAD - Een zeer grote brand heeft in de nieuwjaarsnacht het filiaal van Marskramer in Lelystad verwoest. Hulpdiensten uit heel Flevoland waren massaal aanwezig in winkelcentrum Lelycenter.

Marskramer verwoest bij grote brand in Lelystad

