OM eist opnieuw 3 jaar cel tegen 'Zonnekoning' Möllenkamp

AMSTERDAM (ANP) - In het hoger beroep van voormalig Rochdale-topman, en Lelystedeling, Hubert Möllenkamp heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag opnieuw drie jaar cel geëist.

De advocaat-generaal houdt hem verantwoordelijk voor onder meer verduistering, oplichting, omkoping, belastingfraude en meineed, bleek bij het gerechtshof in Amsterdam.

Rochdale

Möllenkamp, die als bestuursvoorzitter werkte bij woningcorporatie Rochdale, nam volgens het OM honderdduizenden euro's aan steekpenningen aan en fraudeerde voor ongeveer een miljoen euro met de belasting. ,,De feiten hebben zich afgespeeld in een periode van tien jaar. Het escaleerde in de loop der jaren, bedragen werden groter en het aantal incidenten nam toe. Hij gleed met grote snelheid af van het door hem gecreëerde hellend vlak.''

'Maseratiman'

De 67-jarige Möllenkamp werd 2009 ontslagen door Rochdale, nadat de misstanden aan het licht waren gekomen. In 2015 veroordeelde de rechtbank hem tot 2,5 jaar cel. Zowel hij als het OM, dat toen ook drie jaar eiste, ging in hoger beroep.

De voormalig bestuursvoorzitter, die er een luxe levensstijl op nahield, kreeg bijnamen als 'Maseratiman' en 'Zonnekoning'. Hij heeft zelf altijd ontkend dat hij steekpenningen heeft aangenomen. Hij noemde het achteraf gezien ,,verkeerd'' en ,,onhandig'' dat hij giften aannam van zakelijke relaties, zo zei hij eerder tegen het gerechtshof.

Meineed

Dat ontkennen deed hij ook tegen de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties in 2014. Het OM vervolgt hem daarom ook voor meineed. Het hoger beroep, dat meerdere dagen duurt, ging onder meer over de vraag of het OM informatie over de strafrechtelijke vervolging van Möllenkamp heeft gedeeld met de commissie. Die vroeg de oud-topman naar het aannemen van steekpenningen. De advocaat-generaal benadrukte dat het OM geen inspraak heeft gehad op de vragen van de commissie. Dat zou namelijk kunnen leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM.