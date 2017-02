Studenten zetten zich in voor de Flevolandse Zaak

ZWOLLE/ LELYSTAD - Studenten van Hogeschool Windesheim en MBO College Lelystad gaan zich letterlijk inzetten voor ‘De Flevolandse Zaak’: het bieden van ondersteuning en begeleiding van ondernemers bij financiële en/of commerciële bedrijfsproblemen.

De studenten doen dat samen met ervaren (ex-)ondernemers die zich hebben verenigd in het Ondernemersklankbord. De verwijzing van ondernemers naar ‘De Flevolandse Zaak’ loopt via het Zelfstandigenloket Flevoland. Daarin werken alle 6 Flevolandse gemeenten samen.

Het concept van De Flevolandse Zaak is in 2012 als ‘De Rotterdamse Zaak’ (DRZ) in Rotterdam begonnen. Eind 2015 is ‘De Nederlandse Zaak voor Ondernemers’ (DNZO) opgericht als overkoepelende organisatie om het concept van DRZ uit te rollen over Nederland en andere regionale ‘Zaken’ te helpen opzetten. Na de Rotterdamse, de Gelderse en de Friese Zaak is De Flevolandse Zaak het vierde regionale team dat volgens dit concept aan de slag gaat.

De partijen in 'De Flevolandse Zaak' hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Ben Vermeer voorzitter directie MBO College, Rien Komen directeur van Hogeschool Windesheim, Frank van Santen directeur van het Ondernemersklankbord, Rob Gringhuis voorzitter van De Nederlandse Zaak voor Ondernemers en Jannie van den Berg van het Zelfstandigenloket Flevoland zetten hun handtekening. Daarmee bekrachtigden zij de afspraken waarmee ondernemers in Flevoland die in zwaar weer verkeren geholpen kunnen worden met concrete steun van studenten én van ervaren (oud)ondernemers.