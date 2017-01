Video | A6 bij Lelystad weer open na ongeval

LELYSTAD - Door een ongeval op de A6 tussen Almere en Lelystad is de A6 in beide richtingen afgesloten geweest zondagmiddag.

Het ongeval gebeurde rond 15.00 uur op de A6 ter hoogte van het viaduct waar de Praamweg de A6 kruist. De A6 is ook afgesloten aan de andere kant in de richting van Almere, omdat een traumahelikopter is opgeroepen en geland op de linkerrijstrook.

Bij het ongeval is een auto meerdere keren over de kop geslagen en tot stilstand gekomen in de greppel in de middenberm. De drie inzittenden zijn bekneld geraakt en door de brandweer bevrijd. Hoe het met de inzittende is, is niet duidelijk.

Brandweer, ambulance en de traumahelikopter zijn opgeroepen. Rond 16.30 uur is onderzoek naar de oorzaak van het eenzijdige ongeval en om 18.00 uur is de weg in beide richtingen weer vrijgegeven.

In beide richtingen stond een flinke file. Van Lelystad in de richting van Almere is de vertraging zelfs opgelopen tot een uur. De vertraging neemt langzaam aan af. De ANWB adviseerde om om te rijden via Zwolle door de route via de N50, A28 en de A1 te volgen, echter dit advies is weer ingetrokken.

A6 Muiden◄►Lelystad, de linkerrijstrook is dicht in beide richtingen voor het ongevalsonderzoek thv Almere-Buiten-Oost. #A6 R 65,5 — RWS verkeer (@RWS_verkeer) 22 januari 2017