LELYSTAD - In winkelcentrum Lelycenter in Lelystad woedt in de nieuwjaarsnacht een zeer grote brand. Het gaat om het filiaal van Marskramer. Volgens Brandweer Flevoland zijn er geen gewonden.

Zeer grote brand in winkelcentrum Lelystad

