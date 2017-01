Aanpak kruispunten op N348 in Eefde en Gorssel betwist bij Raad van State

EEFDE/GORSSEL - Het duurt langer voordat twee gevaarlijke kruispunten in Eefde en Gorssel op de schop gaan. Omwonenden vechten de beoogde herinrichting van kruispunten in Eefde en Gorssel aan. Zij zijn naar de Raad van State gestapt.

De provincie is al jaren bezig met plannen om twee onveilige kruispunten in Eefde (Zutphenseweg-Jodendijk-Scheuterdijk) en Gorssel (Zutphenseweg-Quatre Brasweg-Flierderweg) anders in te richten. Bij het punt in Eefde komt onder meer een parallelweg. Ook moet oversteken voor fietsers veiliger worden.

Termijn verstreken

In november gingen provinciale staten akkoord. Daarna konden mensen nog naar de Raad van State stappen. De termijn om dat te doen is inmiddels verstreken. Een woordvoerder van de Raad van State laat weten dat tegen beide plannen beroep is ingediend.

Dat betekent dat de Raad van State zich er over gaat buigen. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zich exact hebben gemeld en waar zij zich precies tegen verzetten. De Raad van State is nog bezig om een en ander te inventariseren.