'Achterstand onderhoud fietspaden in vijf jaar weggewerkt'

LOCHEM - Achterstallig onderhoud van fietspaden in de gemeente Lochem moet binnen vijf jaar zijn weggewerkt. Dat is de bedoeling nu er extra geld beschikbaar is, geeft wethouder Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen) aan.

De gemeente Lochem verruimt het budget voor onderhoud van 23.000 naar 43.000 euro per jaar. De gemeenteraad gaf daar onlangs groen licht voor. Dat geeft onder meer de ruimte om achterstallig onderhoud weg te werken. In totaal valt 68 kilometer fietspad in Lochem onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Er was evenwel de afgelopen jaren onvoldoende geld beschikbaar om alle paden goed te onderhouden. Circulus Berkel, dat is belast met die klus, moest het jaarlijks met 23.000 euro doen. Met structureel 20.000 euro extra per jaar kan de klus volgens Circulus Berkel wel worden geklaard.

Meer geld is hoognodig. Vanuit verschillende kanten klonk recent kritiek. Onder meer Toeristenbelang Laren, dat jaarlijks diverse fietstochten houdt, stipte in de Stentor aan dat Lochem het in vergelijking met andere gemeenten minimaal doet qua onderhoud. Op meerdere plekken zijn onverharde paden slecht toegankelijk. Sommige fietspaden zitten vol gaten en her en der zijn paden door boomwortels omhoog gedrukt. Dat terwijl Lochem zich afficheert als fietsgemeente.

,,Daar kan ik me wel iets bij voorstellen'', zegt wethouder Bert Groot Wesseldijk over de kritiek. Onderhoud is in het verleden tussen 'wal en schip gevallen'. Er is vijf jaar uitgetrokken om de achterstand weg te werken. Kan dat niet sneller? ,,Je moet er ook de capaciteit voor hebben'', zegt Groot Wesseldijk.

Circulus Berkel heeft eerder de staat van fietspaden, bermen en aanpalend groen in kaart gebracht. Daar is onder meer een lijst uitgerold van paden die met prioriteit moeten worden hersteld. De Veenweg, Holmershuizen, Peppeldijk en Huzarenlaan zijn als eerste aan de beurt.

De Fietsersbond afdeling Lochem benoemde eerder ook een ander probleem. In het buitengebied zijn bijvoorbeeld op diverse plekken bermen kapot gereden. Daardoor ligt de berm lager dan de weg. Dat is gevaarlijk voor fietsers die van de weg raken, zei de Fietsersbond. Herstel daarvan wordt volgens Groot Wesseldijk betaalt uit regulier wegonderhoud. ,,Daar waar het gevaar oplevert vragen we mensen om dat te melden. Dan kijken wij of we dat zo snel mogelijk op kunnen lossen.''