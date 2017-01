Alternatief voor pendeldienst tussen Gorssel en Lochem

LOCHEM - Er komt mogelijk een alternatief voor de verdwenen pendeldienst tussen Gorssel en de overige westelijke kernen en het gemeentehuis in Lochem. Burgemeester Sebastiaan van't Erve is bereid om dat te onderzoeken.

GroenLinks-raadslid Tonnie Tekelenburg kaartte het onderwerp maandagavond aan tijdens een raadsbijeenkomst. Zoals eerder gemeld kunnen inwoners van de gemeente Lochem mogelijk in de loop van dit jaar hun nieuwe paspoort of identiteitskaart tegen betaling thuis laten bezorgen.

Bezorgservice

De gemeente Lochem overweegt om een bezorgservice op te zetten. Een besluit daarover volgt later dit jaar.

Geen vervoer

Tekelenburg wees er evenwel op dat de pendeldienst tussen de westelijke kernen en de gemeente Lochem al niet meer rijdt. Vrijwilligers uit Gorssel verzorgden die pendeldienst ruim twee jaar. De dienst was bedoeld voor mensen die naar het gemeentehuis moesten om bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart aan te vragen maar geen eigen vervoer hadden. Er is namelijk geen direct openbaar vervoer tussen de westelijke kernen (Gorssel en Eefde en omgeving) en Lochem.

Elektrische auto

Energiecoöperatie LochemEnergie had een elektrische auto beschikbaar gesteld voor de pendeldienst. De energiecoöperatie heeft sinds 1 januari echter niet meer de beschikking over de auto die hiervoor werd ingezet. Daarom is de pendeldienst gestopt.

Tussenoplossing

Tekelenburg stipte maandagavond de leemte aan die is ontstaan. Burgemeester Sebastiaan van't Erve zei daarop dat hij bereid om te onderzoeken of er een 'tussenoplossing' mogelijk is.