Arme Lochemer weet weg naar hulp beter te vinden

LOCHEM - Steeds meer mensen met een smalle beurs kloppen voor hulp aan bij lokale initiatieven in Lochem. Zowel Stichting Leergeld als de Kledingbank ziet de animo toenemen.

Stichting Leergeld ziet zelfs 'heel duidelijk een stijgende lijn', aldus coördinator Catholine Koster. Leergeld heeft als doel sociaal isolement te voorkomen bij kinderen van 4 tot 18 jaar uit arme gezinnen. Daartoe betaalt de stichting bijvoorbeeld contributie van sportclubs, zwemles, bijdragen voor schoolactiviteiten of een fiets. Mensen met een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau komen in aanmerking voor hulp. De Lochemse afdeling van Leergeld bestaat in Lochem sinds september 2013. Inmiddels staan er 116 gezinnen in het bestand.

Honderd gezinnen

De kledingbank in Lochem bereikt ruim twee jaar na de opening ruim honderd gezinnen. Mensen kunnen daar kleding uitzoeken. Die mogen zij kosteloos meenemen. ,,We zien elke maand weer nieuwe mensen'', zegt Lorel Vlaanderen van de kledingbank.