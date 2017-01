Bewoners gebouw Merlijn Lochem moeten inschikken

LOCHEM - Het Kinderknooppunt en Lonely Lochem moeten inschikken.

In gebouw Merlijn in Lochem, waar zij zetelen, komen met ingang van het nieuwe schooljaar vier leslokalen. Die zijn nodig om genoeg lesruimte te creëren voor basisscholen Prins Hendrik en de Propschool. Die scholen nemen later dit jaar hun intrek in de nieuwbouw aan de Burgemeester Leenstraat.

Bij de bouw daarvan wordt rekening gehouden met de daling van het aantal leerlingen in de toekomst. Dat betekent wel dat de scholen de eerste jaren een aantal lokalen tekort komen. Die komen in het naastgelegen gebouw Merlijn. Het Kinderknooppunt (knutselplaats voor kinderen) verhuist naar het kantoorgedeelte van Merlijn, waar Lonely Lochem (dat zich inzet tegen eenzaamheid) al zit.

Na een interne verbouwing beschikken beide initiatieven over een eigen ruimte. De kosten voor aanpassingen worden geraamd op ruim 23.000 euro. De gemeente Lochem betaalt daarvan ruim 9600 euro.