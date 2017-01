Bezwaren tegen N348 met spoed bekeken

EEFDE/GORSSEL - De bezwaren tegen aanpak van onveilige kruispunten in Eefde en Gorssel worden met spoed behandeld. De Raad van State streeft er naar om voor de zomer uitspraak te doen.

Drie omwonenden van de N348 in Eefde en Gorssel zijn naar de Raad van State gestapt om de plannen voor herinrichting van twee kruispunten aan te vechten, bleek eerder deze maand. Dat betreft de kruispunten Zutphenseweg-Jodendijk-Scheuterdijk in Eefde en Zutphenseweg-Quatre Brasweg-Flierderweg in Gorssel. De provincie is al jaren bezig met plannen om die twee kruispunten anders in te richten.

Normaliter doet de Raad van State binnen een jaar uitspraak in dergelijke zaken, meldt een woordvoerder. In dit geval streeft de hoogste bestuursrechter van het land er naar om binnen een half jaar uitspraak te doen. Dat komt omdat voor deze plannen de zogeheten crisis- en herstelwet geldt. Die wet is door het rijk tijdens de crisis ingevoerd om onder meer procedures te bekorten zodat projecten sneller konden worden uitgevoerd en bedrijven werk hielden. De N348-projecten, waarvoor de plannenmakerij al jaren geleden begon, vallen daar ook nog onder.