EEFDE - Op de spoorwegovergang in Eefde is een jongen met de schik vrijgekomen nadat hij in botsing was gekomen met een trein. De jongen is aangehouden omdat hij doorfietsten na het ongeval.

Jongen ongedeerd na botsing met trein in Eefde

