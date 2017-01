article

HARFSEN - Vluchtelingen die asiel willen aanvragen in Nederland worden in de toekomst mogelijk gescreend door een virtuele dame. Het bedrijf Virtask uit Harfsen heeft Eva in ontwikkeling, een programma dat via spraak kan communiceren in allerlei talen. Vanuit de rijksoverheid bestaat interesse.

Virtuele Eva screent vluchtelingen

