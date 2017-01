Werkgever verongelukte ballonvaarder Dubai: 'Hij is een held'

DUBAI/HARFSEN - Voor zijn bedrijf is hij een held. Ballonvaarder Jelke Haven uit het Gelderse Harfsen raakte zaterdagochtend tijdens een vlucht boven de woestijn bij Dubai levensgevaarlijk gewond door een technisch mankement van de brander. Tóch wist hij zijn passagiers veilig op de grond te zetten.

Het ongeval gebeurde in de vroege ochtend, een gebruikelijk moment van de dag voor ballonvluchten. Haven was een van de vijf piloten die hun passagiers op een adembenemende vlucht trakteerden bij zonsopgang in de Verenigde Arabische Emiraten.

Noodlot

Tijdens de landing sloeg het noodlot toe. Haven raakte ernstig verbrand als gevolg van een technisch mankement met de brander die voor hete lucht in de ballon moet zorgen. Dat meldt het bedrijf waarvoor hij in Dubai werkt.

Kritieke toestand

De Harfsenaar werd na zijn heldhaftig optreden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren was zijn toestand nog 'kritiek, maar stabiel', meldt Erik Bosman, woordvoerder namens de familie. Het gezin van Haven is in het weekeinde met spoed van Harfsen naar Dubai gevlogen om bij hem te kunnen zijn. Bosman is een collega-ballonvaarder die Haven kent als een 'zeer ervaren piloot'. "We kennen elkaar al dertig jaar. Ik heb vlak voor het ongeval nog een kop koffie met hem gedronken."

Stilgelegd

Volgens Bosman hebben de burgerluchtvaartautoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) meteen alle ballonvluchten stilgelegd van het bedrijf waarvoor Haven werkt. „Dat is de standaardprocedure. Dat doen ze uit voorzorg.”

Haven en Bosman zijn allebei actief betrokken bij ballonvluchten in het Arabische land, als enige Nederlanders. „Er zijn twee bedrijven die ballonvaarten organiseren. Jelke werkt bij de ene onderneming, ik bij de andere.” Haven werkt voor Balloon Adventures Emirates.

Video

In onderstaande video geeft Erik Bosman een impressie van varen boven de woestijn bij zonsopgang.