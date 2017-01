Jeugd kost Lochem veel meer geld

LOCHEM - Hulpbehoevende jongeren kosten de gemeente Lochem meer geld dan gedacht. Lochem gaf daar het afgelopen jaar 1,7 miljoen euro meer aan uit dan begroot.

Allerlei zorgtaken liggen sinds twee jaar op het bordje van gemeenten. Dat geldt zorg voor langdurig zieken en ouderen en jeugd. Het budget waar Lochem afgelopen jaar over beschikte bleek ontoereikend om alle hulp te kunnen betalen. Op basis van de gegevens die nu bekend zijn voorziet de gemeente een tekort van 1,3 miljoen euro.

De gemeente had verwacht 23,2 miljoen euro kwijt te zijn, maar in de praktijk is er 24,5 miljoen euro uitgegeven. Met name jeugdhulp blijkt een kostenpost. Daaraan gaf de gemeente het afgelopen jaar 1,7 miljoen euro meer uit dan begroot. Omdat op diverse andere zorgposten meevallers waren, bedraagt het totale tekort voor de zorgtaken 1,3 miljoen euro. Dat moet Lochem allereerst zelf bijleggen.