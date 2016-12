Kwestie N348 krijgt vervolg

EEFDE/GORSSEL - Een proef met snelheidsverlaging, handhaven van het inhaalverbod, een doorgetrokken streep en snelheidscontroles. Met dat wensenlijstje in de hand gaan omwonenden van de N348 in Eefde en Gorssel het gesprek met de provincie Gelderland aan.

Insteek is om snel concrete maatregelen te nemen om de veiligheid op korte termijn te verbeteren.

Verwarring

Dat gesprek is een uitvloeisel van de spandoekenactie langs de N348. Met die actie vroegen omwonenden de afgelopen weken aandacht voor hun wens om de maximumsnelheid op de weg tussen Eefde en Gorssel te verlagen van tachtig naar zestig kilometer per uur. Ook wezen zij weggebruikers op overstekend verkeer. De provincie, die de maximumsnelheid niet wil verlagen, heeft de spandoeken tot tweemaal toe weggehaald omdat ze weggebruikers in verwarring zouden kunnen brengen. De wegbeheerder heeft bewoners uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek heeft na de kerstvakantie plaats.

Fietsers

De provincie Gelderland pakt in 2018 wel twee gevaarlijke kruispunten in Gorssel (Quatre Bras) en Eefde (Zutphenseweg-Jodendijk-Scheuterdijk) aan. Omwonenden pleiten er voor dat er al voor die tijd maatregelen worden genomen om de veiligheid voor met name overstekende fietsers (scholieren) te verbeteren.