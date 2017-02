Lochem doet wensballonnen in de ban



Google+

WhatsApp Foto's 1 Reacties Reageer

Fotograaf Hollandse Hoogte

LOCHEM - Het is binnenkort verboden om wensballonnen op te laten in de gemeente Lochem. De gemeente is althans van plan om zo’n verbod in te stellen.

Een wensballon is een soort lampion met een vlammetje. De lucht in de ballon wordt verwarmd door een vlam die onder de ballon hangt. Gedragen door de wind kunnen de ballonnen ver reiken. De wensballonnen zijn echter stuurloos op het moment dat ze de lucht in gaan. Lochem is dus van plan om het oplaten van dergelijke wensballonnen te verbieden. Dat moet voorkomen dat de wensballonnen brand veroorzaken of schade aanrichten aan bijvoorbeeld de natuur, luidt de motivatie. Tientallen andere gemeenten gingen Lochem al voor. Sinds kort geldt het verbod bijvoorbeeld ook in de gemeente Zutphen. Ook de brandweer pleit al langer voor een verbod omdat de wensballonnen brandgevaarlijk zouden zijn. Het verbod geldt niet alleen rond de jaarwisseling, maar is permanent van kracht.