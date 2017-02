Lochem heeft steken laten vallen bij controle op sociale dienst

LOCHEM - De gemeente Lochem heeft steken laten vallen bij het toezicht op het reilen en zeilen van de sociale dienst. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie.

Bij sociale dienst Het Plein kwamen vorig jaar allerlei problemen aan het licht. Dossiers waren niet op orde, zodat onduidelijk was of alle uitkeringen wel terecht werden verstrekt. Het ontbrak aan sturing, richting en duidelijkheid. Onder leiding van een interim-directeur wordt orde op zaken gesteld. Lochem en Zutphen trokken vorig jaar extra geld uit om de problemen op te lossen. Daarnaast stelde de Lochemse politiek een onderzoek in om te achterhalen of ze voldoende grip heeft op het reilen en zeilen binnen Het Plein.

Onvoldoende

Zowel gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders heeft steken laten vallen, blijkt uit het rapport dat de rekenkamercommissie nu heeft opgeleverd. De raad heeft z'n controlerende rol onvoldoende uitgevoerd, stelt de rekenkamercommissie vast. De rekenkamercommissie is ook kritisch op de rol van het college van burgemeester en wethouders. Het college moet de raad voorzien van informatie over Het Plein. De structurele informatievoorziening aan de raad moet en kan evenwel beter, staat in het rapport.