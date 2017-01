Lochem verkoopt weer bedrijfsterreinen

LOCHEM - Op bedrijventerrein Aalsvoort-West in Lochem heeft de gemeente de voorbije maanden al aardig wat gronden weten te verkopen en enkele bedrijven hebben opties op grond, aldus Cor Bernard, de bedrijvencontactfunctionaris bij de gemeente.

Aalsvoort-West is 50.000 vierkante meter en daarvan is er nu nog 12.000 beschikbaar. Volgens Bernard vestigen nieuwe bedrijven zich vaak in Lochem vanwege het fraaie woonklimaat van de gemeente. ,,De prijs van de grond is echt niet allesbepalend. Als je ergens goed kunt wonen en recreëren dan is dat ook minstens zo van belang.''

Prijzen vergelijken

Het voorbije half jaar heeft Lochem al meer grond verkocht dan de vijf, zes jaar ervoor, aldus Bernard. Ondanks de economische crisis heeft Lochem de prijs van een vierkante meter bedrijfsterrein niet goedkoper gemaakt. Tegenvallende verkopen zijn in de exploitatie verrekend, aldus Bernard. In Lochem kost een vierkante meter 125 euro. De gemeente is daarmee goedkoper dan bijvoorbeeld Deventer, maar weer wat duurder dan bijvoorbeeld Berkelland.