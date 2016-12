article

LOCHEM - Er wordt meer afval gedumpt in de gemeente Lochem. Daarom is de gemeente van plan om meer mankracht in te zetten voor controles.

Meer controle op afvaldump in Lochem

