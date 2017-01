article

1.6810509

EEFDE - Op het terrein van de Detmerskazerne in Eefde lagen veel meer explosieven gevonden dan van tevoren was gedacht. Die conclusie trekt de gemeente Lochem nu de schoonmaak van het terrein achter de rug is.

Meer explosieven gevonden bij Detmerskazerne in Eefde

EEFDE - Op het terrein van de Detmerskazerne in Eefde lagen veel meer explosieven gevonden dan van tevoren was gedacht. Die conclusie trekt de gemeente Lochem nu de schoonmaak van het terrein achter de rug is.

http://www.destentor.nl/regio/lochem/meer-explosieven-gevonden-bij-detmerskazerne-in-eefde-1.6810509

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6322748.1472646267!image/image-6322748.JPG

Eefde,Bouw en wonen,Detmerskazerne,top,hermes

Lochem