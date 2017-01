Meer schade rond jaarwisseling Lochem

LOCHEM - Vuurwerk)vandalen hebben tijdens de jaarwisseling in de gemeente Lochem voor 16.300 euro schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen. Het schadebedrag is drie keer zo hoog als vorig jaar. Dat blijkt nu de gemeente Lochem de inventarisatie heeft afgerond.

Vernielingen aan verkeersborden, prullenbakken en straatkolken leverden de grootste schadeposten op. In totaal werd er voor 3000 euro aan borden vernield. Kapotte prullenbakken kosten de gemeente 5300 euro. Aan straatkolken werd voor 8000 euro schade aangericht. De straatkolken zijn beschadigd door zwaar vuurwerk dat in de put is gegooid, meldt de gemeente. Straatkolken dienen om regenwater af te voeren van de weg. Hoewel het schadebedrag hoger uitvalt dan vorig jaar, is de ravage in het recente verleden ook wel eens groter geweest.



Bij de jaarwisseling '13-'14 werd bijvoorbeeld voor 36.250 euro vernield. Twee jaar geleden bedroeg het schadebedrag 18.000 euro. Vorig jaar bleef de schade aan gemeentelijke eigendommen relatief beperkt tot 5560 euro.