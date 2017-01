'Ponypletters' uit Lochem ontspringen de dans

LOCHEM - Een man en een vrouw uit Lochem worden niet vervolgd voor hun betrokkenheid bij zogeheten ponypletfilmpjes die een paar jaar geleden opdoken. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de zaak verjaard.

De ponypletfilmpjes verschenen medio 2013 op internet en zorgden voor veel ophef. In een van de filmpjes was bijvoorbeeld te zien hoe een zwaarlijvige vrouw met een zweep op een kleine shetlandpony zat. Het dier zakte door z'n hoeven onder het gewicht van de vrouw. Een corpulente Lochemse dame werd herkend.

Onderzoek bracht daarna honderden filmpjes aan het licht, waarvan er ongeveer zestig als strafbaar aangemerkt werden. In totaal waren er tien verdachten in beeld, onder wie dus een man en vrouw uit Lochem. De filmpjes waren op verschillende locaties, onder meer in het buitenland, gemaakt onder leiding van een filmbedrijf uit Alkmaar.

Hoewel het OM stelt dat betrokkenen ernstige strafbare feiten hebben gepleegd, worden zij niet vervolgd. Het filmpje waarin de Lochemse figureerde is bijvoorbeeld ouder dan zes jaar, de verjaringstermijn voor dierenmishandeling. Het betreffende filmpje dat in 2013 massaal gedeeld werd en de zaak aan het rollen bracht, dateert volgens het OM bijvoorbeeld uit 'ongeveer' 2004. Onduidelijk is bij hoeveel filmpjes de Lochemers betrokken waren.

De verdachten zijn wel ontboden bij de officier van justitie. Daarin is hen volgens het OM 'duidelijk' te verstaan gegeven dat zij zeer ernstige strafbare feiten hebben gepleegd die bij herhaling leiden tot strafrechtelijke vervolging.