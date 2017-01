Steven van Campen presenteert nieuwe bundel

LOCHEM - De Lochemse dichter Steven van Campen heeft zaterdagmiddag bij boekhandel Lovink in zijn woonplaats zijn nieuwe dichtbundel ‘een beschreven blad’ gepresenteerd. Het is het eerste in de nieuwe Graafschapreeks, uitgegeven door Jaap Nijstad en Jopie NIjstad Beumkes uit Gelselaar.

Van Campen noemde zichzelf ‘een bevoorrecht mens’. ,,Nadat ik bij een bijeenkomst enkele gedichten had voorgedragen, ging ik weer zitten. Naast Jopie. Die zei: Ik wil je gedichten wel vormgeven. En ook uitgeven. Ze is in mijn gedichten gedoken en heeft het wezen ervan in vorm omgezet.”

In zijn inleiding noemde Jaap Nijstad, kunsthistoricus en dichter, Van Campen iemand die ,,beschouwelijk in het leven staat”. ,,Hij gaat zijn eigen weg poëtische weg en geeft uiting geeft aan onbeklemtoonde emotie die voor iedere lezer herkenbaar is. Zijn thema is het onderweg zijn, het leven als zoektocht. De lezer wordt uitgenodigd om mee te reizen op het pad van de dichter.”

Elke van de 49 gedichten is op een rechterpagina afgedrukt. De linkerpagina’s zijn zacht grijs.