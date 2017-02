article

EEFDE - De jongen die maandagavond uit de instelling Rentray aan de Mettrayweg in Eefde wegliep is nog steeds niet gevonden. De jongen van 17, maar met een verstandelijk vermogen van een kind van 5, verliet de instelling rond 19 uur maandagavond en had een uur later al medicijnen moeten krijgen.

Verstandelijk beperkte jongen Eefde nog niet gevonden

