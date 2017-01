article

1.6838149

EPSE - Tientallen kinderen en enkele ouders hebben woensdagmiddag schaatspret beleefd op een gecreëerde ijsbaan aan Het Wansink in Epse. De groepen 5 tot en met 8 van de J. vd Hoevenschool gaan hier onder schooltijd schaatsen. Ondanks de vorst gaat het er in de rest van de regio vooralsnog niet van komen. Bij alle schaatsbanen is het momenteel niet mogelijk om op natuurijs te schaatsen.

Video | Schaatsen op natuurijs slechts op enkele plaatsen in de regio

EPSE - Tientallen kinderen en enkele ouders hebben woensdagmiddag schaatspret beleefd op een gecreëerde ijsbaan aan Het Wansink in Epse. De groepen 5 tot en met 8 van de J. vd Hoevenschool gaan hier onder schooltijd schaatsen. Ondanks de vorst gaat het er in de rest van de regio vooralsnog niet van komen. Bij alle schaatsbanen is het momenteel niet mogelijk om op natuurijs te schaatsen.

http://www.destentor.nl/regio/lochem/video-schaatsen-op-natuurijs-slechts-op-enkele-plaatsen-in-de-regio-1.6838149

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6838241.1484756716!image/image-6838241.jpg

Epse,Lokaal Thema ST,schaatsen,video,top,hermes

Lochem