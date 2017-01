article

LOCHEM - De VVD in Lochem suggereert om buitengewoon opsporingsambtenaren in te zetten in de strijd tegen hardrijders. Daar zitten nu echter nog haken en ogen aan.

VVD Lochem: laat boa's ook snelheid checken

