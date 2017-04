Mag de WOZ-waarde van mijn woning een stukje omhoog?

Zo weinig mogelijk belasting betalen, niet iedereen is daar op uit. Woningeigenaren blijken soms graag wat dieper in de buidel te tasten.

,,De vastgestelde WOZ-waarde (Waardering onroerende zaken, red.) van mijn woning is volgens mij veel te laag. Kunt u die niet iets hoger zetten?''

Die vraag krijgt Tribuut opvallend vaak binnen, zegt directeur Guido Eggermont. Het bedrijf verstuurt en int voor vijf gemeenten (Apeldoorn, Epe, Voorst, Lochem en Zutphen) de belastingaanslagen. Landelijke organisaties herkennen dit beeld.

Gemeentelijke aanslag

,,Het is voor ons even wennen'', reageert Eggermont op de opvallende verzoeken. Want, hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de gemeentelijke aanslag. ,,Het gaat waarschijnlijk om mensen die in de aantrekkende woningmarkt hun huis te koop willen zetten. Die hebben andere belangen. Een groot verschil tussen vraagprijs en WOZ-waarde kan als lastig worden ervaren."

De verschillen tussen de vastgestelde waarde en het gevoel van woningeigenaren dat die erg laag is laat zich verklaren. De peildatum voor Tribuut is 1 januari 2016, toen de woningmarkt ten opzichte van nu nog stagneerde. ,,De peildatum loopt altijd achter.'' Zo was andersom de waarde gevoelsmatig erg hoog, na het uitbreken van de crisis op de woningmarkt.

Dat erkennen ook de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Waarderingskamer, het bestuursorgaan dat toezicht houdt op de WOZ. Zegsman Hans André de la Porte van de VEH stelt dat het voor sommige bewoners interessant kan zijn om een hoge WOZ-waarde te hebben. ,,Stel dat je het huis verkoopt en de WOZ-waarde is 280.000 euro, terwijl je vraagprijs 400.000 is. Dan heb je heel wat uit te leggen. Logisch dat deze mensen bezwaar maken."

Vorig jaar maakte ongeveer 1 procent van de huizenbezitters bezwaar. Het ging om in totaal 87.000 klachten, iets meer dan een jaar eerder. Klagen is ongeveer in de helft van de gevallen zinvol, leert de praktijk.

Zuiver

Voor Tribuut maakt het niet uit of er een te hoge of juist een te lage WOZ-waarde wordt gemeld. ,,We willen altijd een zo zuiver mogelijk bedrag vaststellen. Dus bij een melding kijken we of de feitelijke uitgangspunten kloppen. Dan gaat het om zaken als bouwjaar, aantal vierkante meters en het aantal kubieke meters. En daarna beoordelen we onder meer ligging, uitstraling, kwaliteit en overige kenmerken.''

In totaal verstuurde Tribuut rond de 160.000 aanslagen. Op 13 februari werden de eerste brieven in gemeenten Epe en Lochem verstuurd, op 28 februari vielen in de grootste gemeente, Apeldoorn, de aanslagen op de deurmat. ,,We hebben een zesduizend reacties gekregen'', aldus Eggermont. ,,Daarvan hebben we er vijfenveertighonderd direct afgehandeld. Dat waren vragen over bijvoorbeeld betaaltermijnen en rekeningnummers. Van de vijftienhonderd reacties die we in procedure hebben genomen ging het om ruim duizend informele bezwaren. Dat zijn mensen die vinden dat hun WOZ-waarde niet deugt.''