Video | Auto ramt 'Harlekijn' en gevel bij schouwburg Meppel

MEPPEL - Een auto heeft zondagmiddag de gevel van schouwburg Ogterop geramd. Hierbij raakte de bestuurder gewond. Het beeld 'Harlekijn' is bij het ongeluk gesneuveld.

De bestuurder van de auto wilde een auto inhalen op de Stationsweg, maar verloor de macht over het stuur. De man knalde tegen de gevel van de schouwburg. Hij raakte hierbij gewond.

Harlekijn

Het beeld 'Harlekijn', is bij het ongeval kapot gevallen. De Harkelijn is gemaakt door kunstenares Henni Wouda, zij overleed in 2010. Harlekijn was haar laatste opdracht, ze won in 2011 postuum de Henk Boerwinkel Cultuurprijs. Deze is toen uitgereikt aan haar man en kinderen.

