Gewonde bij explosie in schuur bij Nijkerkerveen

NIJKERKERVEEN - Er is een gewonde gevallen bij een explosie aan de Laakweg in Nijkerkerveen. Meerdere brandweerwagens en ambulances zijn bij het incident aanwezig.

De explosie vond plaats in een schuur bij een woning. Een traumahelikopter is in een nabijgelegen weiland geland, de bewoner van de woning is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

In eerste instantie werd er gemeld dat er ook brand zou hebben gewoed, maar dat lijkt niet het geval. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht.

Omwonenden worden verzocht om uit voorzorg binnen te blijven.