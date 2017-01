Honderden bewijzen Bertus de Man de laatste eer

NIJKERK - Honderden familieleden, vrienden en kennissen hebben vandaag in Nijkerk de uitvaart bijgewoond van Bertus de Man die maandagnacht 16 januari overleed na zijn arrestatie in Amersfoort.

Zijn familie is ervan overtuigd dat de dertigjarige Nijkerker om het leven is gekomen als gevolg van buitensporig politiegeweld. De rijksrecherche doet nog onderzoek naar het optreden van de agenten die Bertus de Man na een achtervolging klemreden in de Langestraat, en de zich verzettende arrestant met geweld aanhielden. Onderzoek van de forensisch patholoog wijst volgens het Openbaar Ministerie uit dat de Nijkerker aan de gevolgen van cocaïnevergiftiging is overleden.



De nabestaanden van de overledene hebben een tegenonderzoek laten doen door patholoog Frank van der Goot die de conclusies van het OM in twijfel trekt, en ze voorbarig noemt. Talloze mensen uit de woonwagen-gemeenschap bewezen Bertus de Man de laatste eer op de algemene begraafplaats aan de Frieswijkstraat in Nijkerk. Ook leden van motorclubs waren bij de uitvaart. Vrijdagavond werd ter nagedachtenis aan Bertus de Man een stille tocht door Amersfoort gehouden waaraan zeker achthonderd mensen in stilte deelnamen. Leden van motorclub No Surrender fungeerden toen als ordedienst.