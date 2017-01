Stille mars voor Bertus maakt indruk

AMERSFOORT/NIJKERK - Familie, vrienden en bekenden hebben vrijdagavond in Amersfoort op indrukwekkende wijze afscheid genomen van de na zijn arrestatie overleden Bertus de Man. Een stoet van duizend mensen, onder wie zo’n 150 leden van motorclubs, trok in stilte door de stad naar de plek waar de 30-jarige Nijkerker maandag werd gearresteerd

Woonwagenbewoner De Man overleed volgens het Openbaar Ministerie in de nacht na zijn aanhouding in het ziekenhuis aan de gevolgen van een overdosis cocaïne.

Filmbeelden

Volgens familieleden leidde het fysieke geweld dat agenten gebruikten om hem, na een wilde achtervolging door de stad, in te rekenen tot de dood van hun zoon , broer en neef. Ze beschikken over filmbeelden van de arrestatie en wijzen op de vele kneuzingen en verwondingen op het woensdag vrijgegeven lichaam.

Om de gemoederen niet onnodig te verhitten, hield de politie zich tijdens de protestmars bewust op de achtergrond. Leden van de motorclubs No Surrender en The Nomads droegen zorg voor het verloop van de stille tocht, die eindigde met versterkte levenliederen, bengaals vuur, toesprakenen veel tranen in de Langestraat. Een oom van de overleden Nijkerker hield ene kritisch verhaal tot de menigte over het politieoptreden. Het buitensporige geweld van veertien agenten had zijn neef het leven gekost, riep hij door de microfoon.

Snel

Eerder op de dag stelde de door de familie ingeschakelde patholoog Frank van de Goot vast, dat het Openbaar Ministerie veel te snel conclusies heeft getrokken over de doodsoorzaak. Volgens Van de Goot, die het lichaam ook onderzocht, moet voor een cocaïnevergiftiging ook de organen worden onderzocht. ,,Dat duurt tenminste vier dagen. het kan dus niet zo zijn dat het OM na twee dagen alles al wist. Men had kennelijk haast de zaak af te ronden’’, aldus Van de Goot. .