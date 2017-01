ANWB: Orchideeën Hoeve is de leukste

LUTTELGEEST/KALLENKOTE - De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest is opnieuw het Leukste uitje van de provincie Flevoland.

Dat blijkt uit een door de ANWB georganiseerde verkiezing. Thomas en Jeroen Maarssen van de Orchideeën Hoeve, ontvingen de prijs dinsdag op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Bataviawerf in Lelystad eindigde als tweede en het Aviodrome kreeg de derde prijs.

In Overijssel ging AvaTarZ Nature Park in Oldenzaal met de eerste prijs aan de haal. Bij de verkiezing liet het Dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote (gemeente Steenwijkerland) achter zich. Het was vorig jaar derde en schoof dus een plekje op. Kinderboerderij Dondertman in Holten (winnaar 2016) werd nu derde. De Veluwse Bron in Emst is gekozen tot Leukste uitje van Gelderland. De winnaars zijn gekozen op basis van stemmen van ANWB-leden. In totaal werden ruim 50.000 stemmen uitgebracht. Het leukste landelijke uitje is volgens de ANWB de Efteling in Kaatsheuvel. Vorig jaar was de Apenheul de landelijke winnaar.