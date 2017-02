Donald Trump, joints, schuim en vrolijke idioterie in carnavalsoptocht Rutten

RUTTEN - Groot feest zaterdagmiddag in Rutten bij de carnavalsoptocht van de Leutdelvers. De grootste optocht van het noorden, wat dat noorden dan ook mag zijn.

Twintig versierde wagens en zes loopgroepen namen deel aan de carnavalsoptocht, die in het teken stond van Flower Power. Heel toepasselijk, want prins Mut Flower Power van de Leutdelvers is (pioen)rozenkweker. Veel wagens met love en peace. Woodstock en bloemen in het haar. Ook een wagen met spacecake en een joint, veel geëmancipeerde vrouwen en opvallend, het karretje met Donald Trump.

De 8-jarige Thomas Aarnink uit Rutten mocht het startsein geven. Hij was enkele weken terug de winnaar van het NK Mens Erger Je Niet van de Droogpieren in Emmeloord. Jammer was dat het weer minder mooi was. Veel publiek bleef daardoor weg.