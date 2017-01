article

EMMELOORD - Renovatie of nieuwbouw. Dat was jarenlang de hamvraag voor de gemeente Noordoostpolder. Die vraag is binnenkort opnieuw actueel. Het college heeft na het staken van de renovatie - de gemeente brak in juni met de gekozen aannemer - nu alsnog gekozen voor vervanging van de 50 jaar oude brug. Maar gaat de gemeenteraad daarin mee?

Marknesserbrug in Emmeloord te laag en te gammel

