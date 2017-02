Vrachtwagenchauffeur aangehouden voor ongeval A6 bij Emmeloord

EMMELOORD - De politie heeft de vrachtwagenchauffeur aangehouden die betrokken was bij het ongeval dat woensdagochtend gebeurde op de A6 bij Emmeloord, ter hoogte van afslag De Munt.

Een personenauto raakte door onbekende oorzaak in botsing met de vrachtwagen. De auto sloeg vervolgens meerdere keren over de kop, en kwam in de berm tot stilstand. De bestuurster van auto raakte daarbij gewond.

De politie heeft de vrachtwagenchauffeur, een man uit Tietjerksteradeel, aangehouden en verhoord. Volgens de politie moet de oorzaak van het onderzoek nog onderzocht worden. ,,Door de chauffeur als verdachte te verhoren, heeft hij recht op bepaalde zaken als verdachte, zoals een advocaat'', laat een woordvoerder van de politie weten. ,,Maar het is nog niet duidelijk of deze man verantwoordelijk is voor het ongeval.'' De VID waarschuwde eerder op de ochtend al voor gladheid op de A6.

Het bestuurster van de personenauto ligt nog met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.