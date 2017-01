ENS - Een auto met aanhanger is woensdagmorgen geschaard op de N50 bij Ens. Daarbij raakte de bestuurder licht gewond.

De bestuurder werd in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De auto was beschadigd. Over de oorzaak van het ongeluk was niets bekend. De rechterrijstrook is afgesloten. De berger is ter plaatse om de aanhanger en auto op te ruimen.