Geduld van Poiesz nadert einde

EMMELOORD - Poiesz Supermarkten wil in Emmeloord een nieuwe supermarkt bouwen en wil dat de gemeente daarvoor ruimte maakt in de plannen voor Emmeloord-centrum. De Friese supermarktketen sluit dan de filialen aan de Noordzijde (ook centrum) en de Zuidert.

Over waar de nieuwe supermarkt moet komen, laat Poiesz zich niet uit. De supermarktketen zou een nieuwe supermarkt bouwen op de Deel naast 't Voorhuys, maar die plannen zijn met het vertrek van projectontwikkelaar Provast van de baan. De bevolking van Noordoostpolder heeft aangegeven geen supermarkt op de Deel te willen. Maar wethouder Henk Suelmann heeft een nieuwe Poiesz nooit keihard willen uitsluiten. Een nieuwe Poiesz op de plek van makelaar Sinke is een mogelijkheid, waarbij de vraag is hoeveel haken en ogen daar aan zitten. Een meer voor de hand liggende optie is een Poiesz op de plaats van de gesloopte centrumflats achter het Kettingplein. Maar daar zou ook een nieuwe Jumbo kunnen komen.

Twaalf jaar

Poiesz-directeur P. Smit wil na twaalf jaar overleggen met de gemeente eindelijk duidelijkheid. Voor het bedrijf en voor de 120 medewerkers bij de twee vestigingen in Emmeloord. ''Wij hebben gewoonweg niet de tijd om nog jaren op onze beurt te wachten. In de afgelopen jaren is de positie van ons bedrijf in uw gemeente drastisch verslechterd'', schrijft Smit aan de politiek in Noordoostpolder. Smit stelt dat de Poiesz zich altijd welwillend heeft opgesteld. Nu is het geduld op. Smit: "Verantwoord investeren en een levensvatbare exploitatie wordt ons door de wispelturige besluitvorming nagenoeg onmogelijk gemaakt.''