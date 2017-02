Historisch besluit voor Rutten

Een historische avond voor Rutten maandag in het gemeentehuis in Emmeloord, waar de gemeenteraad met een hamerslag besloot dat de multifunctionele accommodatie in Rutten kan worden gebouwd. Het gaat om een investering van 3,5 miljoen euro.

Met vijftig auto's waren ze in colonne vertrokken naar het gemeentehuis in Emmeloord. De Ruttenaren maakten er maandagavond een feest van. Met champagne, met taart in de vorm van stenen, met spandoeken en met een optreden van de Polderpiraten. Zo blij is Rutten met de bouw van een multifunctionele accommodatie.

Het dorp moet zelf drie ton bijdragen, waarvan ongeveer de helft in de vorm van zelfwerkzaamheid. Dorpsvoorzitter Ariane de Groene sprak van een historisch moment. ''Dit gaat de boeken in.'' Het mfa moet er in 2019 zijn. Tot zo lang is het behelpen in het oude dorpshuis De Stiepe. De Groene wil er niets negatiefs over zeggen. ''Maar het is er behelpen. De Stiepe is van 19868. Ik ben ook van dat jaar. Ik mag niet zeggen dat het een aftands hok is. Maar met een mooi nieuw gebouw gaan we er wel heel veel op vooruit.''