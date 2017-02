Schokland bij gezinnen in de kijker

SCHOKLAND Met een schatkaart in de hand zijn ruim 500 bezoekers zondag op avontuur geweest op Schokland. Door verschillende activiteiten op vier locaties kwamen de verhalen van vroeger weer tot leven.

Goed voorbereid, met warme kleding en laarzen, werd de route van ruim 3 kilometer over de noordpunt gelopen en was het gezellig druk op het voormalige eiland.

​ ​De Schat aan Verhalendag werd gehouden voor gezinnen met kinderen. Al struinend langs de route werd het verhaal van Schokland verteld. In de Gesteentetuin was een demonstratie vuursteenbewerking van de landelijke vereniging voor amateurarcheologen en hebben de kinderen zich verdiept in de IJstijd om de antwoorden op de vragen te vinden. Op de noordpunt was er een creatieve workshop en werd in de Oude Haven, met verrekijkers, gezocht naar foto’s van vroeger. Bij de​ ​zandvoorstelling werd er aandachtig geluisterd naar het spannende verhaal van Saartje die vroeger op Schokland woonde.​ ​

Deze dag kwam tot stand de samenwerking met Museum Schokland, de Antoniushoeve, Het Flevo-landschap en Werelderfgoed Schokland. Op social media zijn foto’s en verhalen terug te lezen van de bezoekers aan de Schat aan Verhalendag.