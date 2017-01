Video | Flevolandse boeren zoeken de liefde van hun leven

FLEVOLAND - Een avondje doorzakken in de kroeg zit er vaak niet in als je om 05:30 de koeien alweer moet melken. Hoe vind je als vrijgezelle boer dan een leuke vrouw? Via social media! Dat dachten althans de zeven vrijgezelle boeren uit Flevoland, die meedoen aan de tulpendate-actie van het Tulpenfestival in Emmeloord.

De boeren zoeken via sociale media naar de liefde van hun leven, en worden daarbij geholpen door de organisatie van het Tulpenfestival.De boeren stellen zich voor in filmpjes op Facebook, waarin ze leuke vrouwen oproepen om te reageren. De boeren nodigen de leukste drie vrouwen vervolgens uit voor een 'tulpendate' die tijdens het Tulpenfestival in april plaatsvindt.

Tijdens de date zullen de boeren met hun dates langs de tulpenroute rijden en moeten er verschillende opdrachten worden uitgevoerd. ,,We hopen dat ze dan een beetje met elkaar aan de praat komen'', vertelt Margot Maljaars, een van de organisatoren van het Tulpenfestival. ,,Een week later komen we dan nog een keer met zijn allen bij elkaar, en dan mogen de boeren aangeven of er wel of geen klik is. En dan moeten we maar zien met wie ze nog eens een beschuitje willen eten!''

Vrijgezelle boeren

Volgens Maljaars is de date-actie opgezet omdat de organisatie van het Tulpenfestival merkt dat er veel vrijgezelle boeren zijn in de Noordoostpolder. ,,Dat zijn vaak hele leuke mannen. Maar die zijn net te oud om nog veel uit te gaan, en bovendien zijn ze gebonden aan het werk op de boerderij. Het is voor hun daarom lastig om iemand tegen te komen.''

Jos Besselings (29) is één van de datende boeren. Besselings woont in Kraggenburg, en werkt in het fruitbedrijf van zijn ouders. ,,Toen ik hoorde van deze actie dacht ik eerst, ja daag, daar doe ik echt niet aan mee. Maar toen zeiden mijn vader en mijn vrienden dat ik deze kans echt niet moest laten lopen. En nu heb ik er wel zin in!''

Peter Weevers (46) uit Marknesse is de oudste die meedoet. Weevers vindt het geen enkel punt om te daten via social media. ,,Ik adverteer ook vaak genoeg voor mijn bedrijf. Dit is eigenlijk gewoon een advertentie voor mezelf!''

Hier en daar vangen Weevers en Besselings al wat reacties op hun Facebook-oproep op. Maar hoeveel vrouwen er precies reageren, dat blijft nog even geheim. De reacties verlopen via de organisatie van het Tulpenfestival, en de boeren krijgen ze pas op het laatste moment te zien.