Video | Linda en Sander uit Creil doen alles voor hun tulpen

CREIL - Alles in het leven van Linda Litjens (36) en haar man Sander (45) draait om de tulp. Jaarlijks komen er 3,5 miljoen hun kas uit in Creil (aan de dijk in de Noordoostpolder). Valentijn kleurt de kas nu rood, want voor de expressie van liefde wil een mens graag rooie tulpen. Met Pasen wordt het geel - weet de echte tulpenbroeier.

Linda: “Als je een paar jaar in de tulpen zit wordt het eigenlijk heel gewoon. We zijn nu begonnen met dagjesmensen die naar tulpen komen kijken. Als je dan vertelt wat we doen, krijg je veel respect, omdat er veel bij komt kijken en dan denk je zelf weer: eigenlijk best bijzonder, een leven tussen zoveel bloemen.

“We hebben 15 hectare tulpen, we rooien de bollen erna, sorteren en pellen ze en laten ze een tijdje in de warmte liggen zodat de bloem zich binnenin ontwikkelt. Dan gaan we ze koelen tot negen graden. De tulp denkt dan dat het winter is. In december gaat-ie de broeierij in, waar het achttien graden is - en zo hebben we voor Kerst dan al mooie tulpen. Eind april is het alweer over. We zitten deze week in de toptijd - elke avond haalt een vrachtwagen de tulpen voor de veiling op.''

Daar is echtgenoot Sander: “Trump kan wel roepen: America first, maar Amerikanen willen tulpen en die hebben ze zelf niet. Rusland boycot Nederland al jaren maar onze bloemen gaan er nog gewoon naartoe, er is niets veranderd. De crisis heeft er ook niet veel vat op gekregen – mensen willen iets vrolijks in huis met de lente, dat blijft bestaan.