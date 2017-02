Drie belangstellenden voor terrein Agnieten College Zwartsluis

ZWARTSLUIS/ HASSELT - Bij de gemeente Zwartwaterland hebben zich drie belangstellenden gemeld voor het terrein waar het Agnieten College heeft gestaan. Dat laat een woordvoerster van de gemeente weten. Het gaat om twee partijen uit de eigen gemeente en een Brabantse projectontwikkelaar. “Er is belangstelling en deze zal zeker, nu de markt weer aantrekt, niet minder worden”, aldus de woordvoerster.

Het schoolterrein is ongeveer 12.500 vierkante meter. De gemeente is eigenaar en wil het de komende jaren gaan herontwikkelen voor woningbouw. Hiervoor heeft de raad september vorig jaar bijna 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De prangende vraag is nu wat er met de gebouwen moet gebeuren. Ze zijn tijdelijk in gebruik geweest bij onder meer het jeugd- en jongerenwerk, maar staan nu leeg. Onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf heeft aan het licht gebracht dat 'er een aanzienlijke hoeveelheid asbest’ in het gebouw aanwezig is. Dat bracht het college van burgemeester en wethouder begin dit jaar op het standpunt om de panden volledig af te breken. Daarbij zou dan ook de voormalige mulo ten prooi vallen aan de slopershamer, ondanks dat het qua architectuur en onderwijshistorie een markant gebouw is, dat bij behoud verbouwd zou kunnen worden tot appartementencomplex.

Niet vast

Het sloopbesluit viel niet goed bij de gemeenteraad. Maar burgemeester Eddy Bilder kon de raadsleden geruststellen: de sloop staat nog niet vast en de tekst van de vorige maand naar de raad gestuurde brief is ‘achterhaald’. En dat leidde weer tot onbegrip bij PvdA-raadslid Astrid Dijkstra. “Het college neemt de raad volstrekt niet serieus, en dat is niet voor het eerst”, foeterde ze. “En je kunt het ook niet maken naar je inwoners dat je een besluit communiceert dat geen besluit blijkt te zijn. Dan wordt het een zooitje.”

Wethouder Arie Speksnijder deed de toezegging dat de gemeenteraad nog volop de gelegenheid krijgt om iets van te vinden van de sloop. Hij stuurt binnenkort een voorstel naar de gemeenteraad, waarin naast de sloop ook zaken als een gehouden woonwensenonderzoek en de belangstelling voor het terrein worden meegenomen. Henk Braamskamp (Gemeentebelangen) nam al een voorschot op die discussie. “Slopen, door de aanwezigheid van asbest is het een besmet gebied.” Henk Selles (CDA) lijkt voor behoud van de oude mulo te zijn. Volgens hem is er sprake van een bijzonder gebouw in de stijl van de ‘Delftse school’. De andere partijen hielden het kruit nog even droog. Al gaf Johannes van de Berg (SGP) het college wel mee duidelijke kaders te stellen voor de toekomstige ontwikkelingen op het terrein zodat projectontwikkelaars weten waar ze aan toe zijn.