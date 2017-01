Aanhoudingen voor autocriminaliteit in Nunspeet

NUNSPEET - De politie heeft in een uitgebreid onderzoek vijf mannen aangehouden die verdacht worden van diefstal en ontmanteling van auto's. De verdachten zijn afkomstig uit Elburg, Huizen, Almere en Amsterdam. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Het onderzoek startte na tips over mogelijke illegale praktijken in een loods aan de Industrieweg in Nunspeet. Het vermoeden bestond dat er gestolen auto’s in de loods werden ontmanteld en in onderdelen werden afgevoerd. Het politieonderzoek bevestigde dit beeld en op woensdag 18 januari volgde een instap in het pand. Op dat moment waren er vier verdachten aan het werk in de loods. Een vijfde verdachte was net weggereden met een auto-ambulance met daarop een gestripte auto, hij is even later langs de A28 aan de kant gezet en aangehouden.