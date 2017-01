article

NUNSPEET - Het evangelie is het antwoord op de polariserende woorden van Geert Wilders. Dat stelde Breunis van de Weerd maandagavond in zijn eerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Nunspeet. „In 2017 mogen we weer naar de stembus. De verkiezingen vinden plaats in een periode van polarisatie. Als ik denk aan de islamstandpunten van Wilders, de vluchtelingen, de brand in een toekomstige moskee in Culemborg, de autobranden; dan baart mij dat zorgen”, zei hij.

Burgemeester Nunspeet: 'Evangelie antwoord op polarisatie door Wilders'

